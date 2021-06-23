На місці зсуву ґрунту в Одеській області жертв не знайшли. Пошукові роботи завершені

Під завалами на місці зсуву ґрунту в селі Лебедівка (Одеська область) постраждалих не знайшли.

Про це повідомляє обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Пошуково-рятувальні роботи на пляжі в селі Лебедівка завершені! Під завалами нікого не виявлено», — заявили у відомстві, зазначивши, що район прочісували кінологи із собаками.

Загалом до пошукових робіт залучили 41 людину (частина з них волонтери), з яких 23 рятувальники, а також кінологічний загін. Технічні роботи з розчищення завалу тривають.