Заступником голови Нацбанку замість Сологуба призначили Сергія Ніколайчука

Заступником голови Національного банку призначили екс-заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергія Ніколайчука.

Про це повідомили у пресслужбі регулятора, посилаючись на рішення Ради Нацбанку під час засідання 13 липня.

Як зазначається, кандидатуру для призначення на цю посаду подав голова Національного банку Кирило Шевченко.

«Він зробив значний внесок у впровадження режиму інфляційного таргетування в Україні, розроблення системи ухвалення рішень із монетарної політики на основі правил, а також розбудову науково-дослідницької функції в центробанку», — розповів Шевченко.

Зазначимо, Дмитро Сологуб був звільнений із посади у зв’язку із завершенням терміну повноважень і перейшов працювати до вашингтонського офісу Міжнародного валютного фонду.

Сергій Ніколайчук із 2004 до 2019 року працював у Нацбанку України, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу. З вересня 2019 до квітня 2020 року обіймав посаду заступника міністра в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, де відповідав за аналітичну підтримку рішень з економічної політики, макроекономічний прогноз та залучення інвестицій в країну.

Є викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Має низку досліджень із питань монетарної політики, макроекономічного розвитку та моделювання та відповідних публікацій у фахових виданнях.