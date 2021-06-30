«Відмовляємося відступити від своїх принципів». Один з департаментів Нацбанку повним складом подав у відставку

Департамент ліцензування Національного банку в повному складі подав у відставку через незгоду з політикою керівництва.

Про це повідомив у Facebook голова департаменту Олександр Бевз.

«Ми щиро любимо НБУ і хочемо надалі в ньому працювати. Однак продовження нашої роботи в Національному банку наразі є неможливим. Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України», — написав він.

За словами Бевза, нинішня ситуація в НБУ загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору.

«Нам щиро шкода, що нині ми не можемо продовжити свою роботу, в яку ми віримо і завжди намагаємось робити якісно, професійно, з максимальною лояльністю до нашої інституції та держави. Наші повноваження пов’язані з критично важливою частиною роботи НБУ: доступ на ринок нових компаній, погодження керівників банків, дозволи на купівлю банків і фінансових компаній, а також злиття та поглинання, оцінка корпоративного управління і структур власності та багато іншого. Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе», — підкреслив Бевз.