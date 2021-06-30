«Отказываемся отступить от своих принципов». Один из департаментов Нацбанка полным составом подал в отставку

Департамент лицензирования Национального банка в полном составе подал в отставку из-за несогласия с политикой руководства.

Об этом сообщил в Facebook глава департамента Александр Бевз.

«Мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем в нем работать. Однако продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины», — написал он.

По словам Бевза, нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора.

«Нам искренне жаль, что сейчас мы не можем продолжить свою работу, в которую мы верим и всегда стараемся делать качественно, профессионально, с максимальной лояльностью к нашей институции и государству. Наши полномочия связаны с критически важной частью работы НБУ: доступ на рынок новых компаний, согласование руководителей банков, разрешения на покупку банков и финансовых компаний, а также слияние и поглощение, оценка корпоративного управления и структур собственности и многое другое. Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет», — подчеркнул Бевз.