Заместителем главы Нацбанка вместо Сологуба назначили Сергея Николайчука

Заместителем главы Национального банка назначили экс-заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергея Николайчука.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, ссылаясь на решение Совета Нацбанка во время заседания 13 июля.
Как отмечается, кандидатуру для назначения на эту должность подал главы Национального банка Кирилл Шевченко.
«Он внес значительный вклад в реализацию режима инфляционного таргетирования в Украине, разработку системы принятия решений по монетарной политике на основе правил, а также развитие научно-исследовательской функции в центробанке», — рассказал Шевченко.
Отметим, Дмитрий Сологуб был уволен с должности в связи с завершением срока полномочий и перешел работать в вашингтонский офис Международного валютного фонда.
Сергей Николайчук с 2004 до 2019 года работал в Нацбанке Украины, где прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа. С сентября 2019 до апреля 2020-го занимал должность заместителя министра в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, где отвечал за аналитическую поддержку решений по экономической политике, макроэкономический прогноз и привлечение инвестиций в страну.
Является преподавателем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Имеет ряд исследований по вопросам монетарной политики, макроэкономического развития и моделирования и соответствующих публикаций в профессиональных изданиях.
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