Из НБУ увольняются еще два руководителя департаментов

Еще два руководителя департаментов Нацбанка Украины заявили, что увольняются с должностей. За последние сутки уволились три главы департаментов НБУ.
О своей отставке сообщили руководители департаментов сопровождения кредитов и финансовой стабильности Олег Новаковский и Виталий Ваврищук.
«Я был счастлив работать вместе с невероятными профессионалами и сильными личностями. Работать в организации, которая доказала, что государственное учреждение в Украине может быть современным, прогрессивным, ценностным и эффективным. Которое, к сожалению, продемонстрировало также и то, что вроде бы забытые «совковые» практики могут быть восстановлены быстрее, чем за год», — написал Новаковский в своем Facebook.
Ваврищук также отметил, что после увольнения департамента лицензирования он также принял решение прекратить работу в НБУ. Сроки своей отставки он обсудит с заместителем главы Нацбанка.
- 30 июня департамент лицензирования Национального банка подал в отставку из-за несогласия с политикой руководства. Там отметили, что нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора. В Нацбанке, комментируя увольнение сотрудников, заявили, что департамент будет продолжать работу в штатном режиме.
- В марте первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова заявила о цензуре в НБУ — руководство департамента коммуникаций регулятора запретило публиковать в оригинальном виде ее интервью для издания «Новое время».
- В октябре 2020 года Совет Национального банка объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и другому заместителю председателя НБУ Дмитрию Сологубу. Поводом для этого, как заявили в Совете, стали нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде.