Из НБУ увольняются еще два руководителя департаментов

Еще два руководителя департаментов Нацбанка Украины заявили, что увольняются с должностей. За последние сутки уволились три главы департаментов НБУ.

О своей отставке сообщили руководители департаментов сопровождения кредитов и финансовой стабильности Олег Новаковский и Виталий Ваврищук.

«Я был счастлив работать вместе с невероятными профессионалами и сильными личностями. Работать в организации, которая доказала, что государственное учреждение в Украине может быть современным, прогрессивным, ценностным и эффективным. Которое, к сожалению, продемонстрировало также и то, что вроде бы забытые «совковые» практики могут быть восстановлены быстрее, чем за год», — написал Новаковский в своем Facebook.

Ваврищук также отметил, что после увольнения департамента лицензирования он также принял решение прекратить работу в НБУ. Сроки своей отставки он обсудит с заместителем главы Нацбанка.