Ізраїль буде пропонувати третю дозу вакцини Pfizer людям зі слабким імунітетом

Ізраїль почне пропонувати третю дозу вакцини від коронавірусу Pfizer дорослим зі слабкою імунною системою. Щодо третьої дози для широкого загалу ще думають.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр охорони здоровʼя країни Ніцан Горовіц сказав, що дорослі з ослабленою імунною системою, які отримали дві дози вакцини Pfizer, можуть отримати ревакцинацію. Рекомендується давати третю дозу вакцини через вісім тижнів після отримання другої дози (не раніше, ніж через чотири тижні), проте можна робити це і пізніше.

«Ми вивчаємо це питання [щодо третьої дози для широкого загалу], і у нас досі немає остаточної відповіді. У будь-якому випадку ми робимо вже третій укол людям, що страждають імунодефіцитом», — сказав Хоровіц, виступаючи по громадському радіо.