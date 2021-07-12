Израиль будет предлагать третью дозу вакцины Pfizer людям со слабым иммунитетом

Израиль начнет предлагать третью дозу вакцины от коронавируса Pfizer взрослым со слабой иммунной системой. По поводу третьей дозы для широкой общественности еще думают.

Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения страны Ницан Горовиц сказал, что взрослые с ослабленной иммунной системой, которые получили две дозы вакцины Pfizer, могут получить ревакцинацию. Рекомендуется давать третью дозу вакцины через восемь недель после получения второй дозы (не ранее, чем через четыре недели), однако можно делать это и позже.

«Мы изучаем этот вопрос [о третьей дозе для широкой общественности], и у нас до сих пор нет окончательного ответа. В любом случае мы делаем уже третий укол людям, страдающим иммунодефицитом», — сказал Горовиц, выступая по общественному радио.