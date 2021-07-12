Ілон Маск забронював квиток на космоліт Virgin Galactic мільярдера Бренсона

Голова компанії SpaceX Ілон Маск забронював квиток на суборбітальний політ на космольоті SpaceShipTwo Unity від Virgin Galactic, яка належить мільярдерові Річарду Бренсону.
Про це Бренсон розповів в інтервʼю Sunday Times.
Маск вніс депозит у $10 тисяч за квиток. Коли він полетить поки невідомо. Повна вартість квитка на Unity $250 тисяч. Місця на політ вже забронювали 600 осіб
«Ілон — мій друг, і, можливо, одного разу я полечу на одному з його кораблів», — розповів Бренсон.
До свого польоту Бренсон публікував фото з Маском.
- 11 липня Річард Бренсон став першим мільярдером, який досяг космосу на кораблі власної компанії.
- На 20 липня призначено політ в космос Джеффа Безоса. SpaceX запланувала перший політ з туристами на кораблі Crew Dragon на 2022 рік.