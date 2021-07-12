Илон Маск забронировал билет на космолет Virgin Galactic миллиардера Брэнсона

Глава компании SpaceX Илон Маск забронировал билет на суборбитальный полет на космолете SpaceShipTwo Unity от Virgin Galactic, которая принадлежит миллиардеру Ричарду Брэнсону.

Об этом Брэнсон рассказал в интервью Sunday Times.

Маск внес депозит в $10 тысяч за билет. Когда он полетит пока неизвестно. Полная стоимость билета на Unity $250 тысяч. Места на полет уже забронировали 600 человек

«Илон — мой друг, и, может быть, однажды я полечу на одном из его кораблей», — рассказал Брэнсон.

До своего полета Брэнсон публиковал фото с Маском.