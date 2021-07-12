Безос та Маск привітали британського мільярдера Бренсона з успішним польотом в космос

Генеральний директор компанії Tesla та засновник SpaceX Ілон Маск привітав британського мільярдера Річарда Бренсона з польотом у космос. Свої емоції щодо цього висловив і засновник Amazon Джефф Безос.

Власник компанії Virgin Galactic Бренсон 11 липня піднявся на висоту трохи більше 86 кілометрів та перетнув межу космосу.

«Вітаю, прекрасний політ!» — написав Ілон Маск.

Засновник SpaceX ще до польоту зустрівся з бізнесменом і висловив йому підтримку.

Пізніше Бренсон опублікував спільну з Маском фотографію, яку підписав словами: «Попереду великий день. Чудово почати ранок з другом».