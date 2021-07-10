Компанія Безоса Blue Origin не визнає політ мільярдера Бренсона «космічним»

Аерокосмічна компанія Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса не визнаватиме космічним політ мільярдера Річарда Бренсона на літаку SpaceShipTwo Unity від Virgin Galactic.

Blue Origin порівняла свій корабель New Shepard з апаратом Virgin Galactic і назвала його «висотним літаком», а не повноцінним космічним кораблем.

Компанія Безоса зазначає, що її корабель подолає умовну межу космосу (лінію Кармана), а літак Unity з Бренсоном на борту — ні.

«З самого початку New Shepard був розроблений для польоту над лінією Кармана. Для 96% населення світу космос починається за 100 км. Тільки 4% людей у світі визнають нижню межу космосу на висоті 80 км. Політ New Shepard пройде над обома межами», — заявили в Blue Origin.