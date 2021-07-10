Компания Безоса Blue Origin не признает полет миллиардера Брэнсона «космическим»

Аэрокосмическая компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса не будет признавать космическим полет миллиардера Ричарда Брэнсона на самолете SpaceShipTwo Unity от Virgin Galactic.
Blue Origin сравнила свой корабль New Shepard с аппаратом Virgin Galactic и назвала его «высотным самолетом», а не полноценным космическим кораблем.
Компания Безоса отмечает, что ее корабль преодолеет условную границу космоса (линию Кармана), а самолет Unity с Брэнсоном на борту — нет.
«С самого начала New Shepard был разработан для полета над линией Кармана. Для 96% населения мира космос начинается в 100 км. Только 4% людей в мире признают нижнюю границу космоса на высоте 80 км. Полет New Shepard пройдет над обеими границами», — заявили в Blue Origin.
- Компания Virgin Galactic назначила полет в космос с Ричардом Брэнсоном на 11 июля. Миллиардер хочет обогнать Джеффа Безоса, полет которого запланирован на 20 июля.
- В конце июня Virgin Galactic получила лицензию на коммерческие космические полеты. Федеральное управление гражданской авиации США обновило действующую лицензию, предоставив компании право возить клиентов в космос.