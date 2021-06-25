Virgin Galactic миллиардера Брэнсона получила лицензию на коммерческие космические полеты

Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic получила лицензию на коммерческие космические перевозки. Федеральное управление гражданской авиации США обновило текущую лицензию, дав право компании возить клиентов в космос.
Об этом сообщает BBC.
Virgin Galactic также сообщила, что завершила анализ данных, собранных в ходе испытательного полета туристического космоплана VSS Unity класса SpaceShipTwo 22 мая. Все намеченные цели выполнены. Первый полет с пассажирами в компании планируют этим летом.
Очереди на полет ждут уже 600 человек, которые заранее купили места. Летом их ждет полет на высоту в 90 км, возможность испытать невесомость и увидеть Землю с нестандартного ракурса.
Полет также планирует сам Брэнсон. Он хочет полететь до 4 июля, чтобы опередить основателя Amazon Джеффа Безоса, который запланировал свой полет на корабле New Shepard на 20 июля.
- Первый пробный полет VSS Unity состоялся в декабре 2018 года. Космоплан стартовал с площадки в пустыне Мохаве в Калифорнии. В воздух его поднял самолет WhiteKnightTwo. 22 мая 2021 года VSS Unity совершил первый субкосмический полет, достигнув высоты в 89 км.
- В октябре 2019 года Virgin Galactic совместно с брендом спортивной одежды Under Armour выпустила скафандры для полетов в космосе.
- В марте 2021 года Virgin Galactic представила новый космический корабль VSS Imagine.