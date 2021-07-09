У Ботсвані знайшли алмаз, який важить понад тисячу каратів. Ймовірно, він другий найбільший у світі

В африканській державі Ботсвані знайшли алмаз масою 1 174 карати (приблизно 235 грамів) — це другий великий алмаз, знайдений у країні за останні кілька тижнів.

Про це повідомляє CNN.

Алмаз видобули з рудника Карове у червні, а представили його уряду і президенту на церемонії 7 липня. Це третій алмаз вагою понад тисячу каратів, який знайшли на цій ділянці. Тепер його перетворять на «цінні колекції діамантів найвищої якості».

Перед цим у Ботсвані на руднику Джваненг знайшли алмаз вагою 1 098 каратів (приблизно 219,6 грама).

Найбільшим із колись видобутих алмазів був алмаз Куллінан вагою 3 106 каратів (приблизно 621 грам), який знайшли у Південній Африці в 1905 році. Другий за величиною алмаз — Лезеді Ла Рона вагою 1 109 каратів (приблизно 222 грами), який знайшли у Ботсвані у 2015 році. Ймовірно, цей — новий алмаз — витіснить Лезеді Ла Рона з другого місця, адже важить 1 174 карати.