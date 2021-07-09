В Ботсване нашли алмаз, который весит более тысячи карат. Вероятно, он второй крупнейший в мире

В африканском государстве Ботсване обнаружили алмаз массой 1 174 карата (примерно 235 граммов) — это второй крупный алмаз, найденный в стране за последние несколько недель.

Об этом сообщает CNN.

Алмаз извлекли из рудника Карове в июне, а представили его правительству и президенту на церемонии 7 июля. Это третий алмаз весом более тысячи каратов, найденный на этом участке. Теперь его превратят в «ценные коллекции бриллиантов высшего качества».

Перед этим в Ботсване на руднике Джваненг нашли алмаз весом 1 098 карат (примерно 219,6 г).

Крупнейшим из когда-либо найденных алмазов был алмаз Куллинан весом 3 106 карат (примерно 621 грамм), который нашли в Южной Африке в 1905 году. Второй по величине алмаз — Лезеди Ла Рона весом 1 109 карат (примерно 222 грамма), который также нашли в Ботсване в 2015 году. Вероятно, этот — новый алмаз — вытеснит Лезеди Ла Рона со второго места, ведь весит 1 174 карата.