В Ботсване нашли и показали публике алмаз, который считается третьим крупнейшим в мире

Африканское государство Ботсвана выставило на обозрение алмаз, который считается третьим по величине из когда-либо найденных. Об этом сообщает BBC. Камень весом 1098 карат (примерно 219,6 грамма) показали президенту через две недели после того, как алмазная компания Debswana обнаружила его на руднике Джваненг. Этот огромный драгоценный камень не намного меньше, чем второй по величине алмаз в мире, который также нашли в Ботсване в 2015 году.

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«Это самый большой алмаз, добытый Debswana за более чем 50-летнюю историю. Согласно нашему предварительному анализу, это может быть третий по величине камень в мире ювелирного качества», — сказала Линетт Армстронг, исполняющая обязанности управляющего директора Debswana Diamond Company. В компании добавили, что еще не решили, продавать «редкий и необычный камень» через De Beers или через государственную компанию Okavango Diamond.

Министр полезных ископаемых Ботсваны сказал, что последняя находка, возможно, пришла не в лучшее время для Ботсваны после того, как в прошлом году пандемия привела к резкому падению продаж алмазов. Крупнейшим из когда-либо обнаруженных алмазов был алмаз Куллинан весом 3 106 карат (примерно 621 грамм), который нашли Южной Африке в 1905 году. Второй по величине алмаз — Лезеди Ла Рона весом 1 109 карат (примерно 222 грамма), который также нашли в Ботсване в 2015 году. Этот — недавно найденный камень — еще не назвали.