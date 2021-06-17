У Ботсвані знайшли і показали публіці алмаз, який вважається третім найбільшим у світі

Африканська держава Ботсвана виставила на огляд алмаз, який вважається третім за величиною з коли-небудь знайдених. Про це повідомляє BBC. Камінь вагою 1 098 каратів (приблизно 219,6 грама) показали президенту через два тижні після того, як алмазна фірма Debswana виявила його на руднику Джваненг. Цей величезний коштовний камінь не набагато менший, ніж другий за величиною алмаз у світі, який також знайшли у Ботсвані у 2015 році.

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«Це найбільший алмаз, добутий Debswana за більш ніж 50-річну історію. Згідно з нашим попереднім аналізом, це може бути третій за величиною камінь у світі ювелірної якості», — сказала Лінетт Армстронг, виконувачка обовʼязків керуючого директора Debswana Diamond Company. У компанії додали, що ще не вирішили, продавати «рідкісний і незвичайний камінь» через De Beers чи через державну компанію Okavango Diamond.

Міністр корисних копалин Ботсвани сказав, що остання знахідка, можливо, прийшла не в найкращий час для Ботсвани після того, як минулого року пандемія призвела до різкого падіння продажів алмазів. Найбільшим з коли-небудь виявлених алмазів був алмаз Куллінан вагою 3 106 каратів (приблизно 621 грам), який знайшли Південній Африці в 1905 році. Другий за величиною алмаз — Лезеді Ла Рона вагою 1 109 каратів (приблизно 222 грами), який знайшли у Ботсвані у 2015 році. Цей — нещодавно знайдений камінь — ще не назвали.