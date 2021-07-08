Киргизстан оголосив у розшук двох своїх колишніх президентів

Киргизстан оголосив у міжнародний розшук своїх першого і другого президентів Аскара Акаєва і Курманбека Бакієва. Ідеться про справу щодо роботи найбільшого у країні родовища золота Кумтор.

Про це повідомив глава Державного комітету національної безпеки республіки, пише 24.kg.

Першого президента Акаєва підозрюють у зловживанні службовим становищем при укладанні угоди з канадською компанією Cameco Corporation. Ця компанія з початку 1990-х розробляла родовище і стояла біля витоків угоди, після якої країна «фактично втратила контроль над Кумтором». Кумтор —це унікальне родовище золота у Киргизстані. Дві третини проєкта належить компанії «Киргизалтину», одна третина — канадській корпорації Cameco.