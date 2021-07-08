Кыргызстан объявил в розыск двух своих бывших президентов

Кыргызстан объявил в международный розыск своих первого и второго президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Речь идет о деле, которое касается работы крупнейшего в стране месторождения золота Кумтор.
Об этом сообщил глава Государственного комитета национальной безопасности республики, пишет 24.kg.
Первого президента Акаева подозревают в злоупотреблении служебным положением при заключении соглашения с канадской компанией Cameco Corporation. Эта компания с начала 1990-х разрабатывала месторождение и стояла у истоков соглашения, после которого страна «фактически потеряла контроль над Кумтором». Кумтор — это уникальное месторождение золота в Кыргызстане. Две трети проекта принадлежит компании «Кыргызалтын», одна треть — канадской корпорации Cameco.
В чем подозревают второго президента Курманбека Бакиева — не уточняется. Также в розыск объявили его сына Максима Бакиева.
В мае 2021 года Госкомитет нацбезопасности Киргизстану начал четыре уголовных производства в отношении представителей компании «Кумтор Голд Компани», которая разрабатывает месторождение Кумтор. Расследуют факты нарушения правил обращения с опасными веществами, загрязнение земли и атмосферы, уничтожение ледников, а также нарушения, связанные с налоговым и страховым законодательством.
Акаева свергли с поста президента во время «тюльпановой революции» в 2005 году, после чего он бежал в Россию. Бакиева отстранили от власти после протестов 2010 года, он уехал в Беларусь.
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