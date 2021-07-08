Кыргызстан объявил в розыск двух своих бывших президентов

Кыргызстан объявил в международный розыск своих первого и второго президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Речь идет о деле, которое касается работы крупнейшего в стране месторождения золота Кумтор.

Об этом сообщил глава Государственного комитета национальной безопасности республики, пишет 24.kg.

Первого президента Акаева подозревают в злоупотреблении служебным положением при заключении соглашения с канадской компанией Cameco Corporation. Эта компания с начала 1990-х разрабатывала месторождение и стояла у истоков соглашения, после которого страна «фактически потеряла контроль над Кумтором». Кумтор — это уникальное месторождение золота в Кыргызстане. Две трети проекта принадлежит компании «Кыргызалтын», одна треть — канадской корпорации Cameco.