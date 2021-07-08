ОБСЄ заявила про погіршення ситуації на Донбасі та змінила модераторів у ТКГ

Упродовж останніх двох тижнів на Донбасі зросла кількість порушень режиму припинення вогню та погіршилася ситуація з безпекою на ділянках розведення сил і засобів.
Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ за підсумками чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій.
Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Гайді Грау констатувала, що «сторони наразі не демонструють готовність до усунення зафіксованих порушень режиму припинення вогню».
Зокрема, сьогодні, 8 липня, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Росії обстріляли українських захисників.
Унаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав кульове поранення. Стан його здоров’я — задовільний.
Грау також представила двох нових координаторів робочих груп ТКГ:
- Сільві-Аньєс Берману працюватиме в політичній робочій групі;
- Шарлотта Реландер — у гуманітарній робочій групі.
Раніше повідомляли, що Тристоронню контактну групу покидають модератори від ОБСЄ Пʼєр Морель і Тоні Фріш.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».