ОБСЄ заявила про погіршення ситуації на Донбасі та змінила модераторів у ТКГ

Упродовж останніх двох тижнів на Донбасі зросла кількість порушень режиму припинення вогню та погіршилася ситуація з безпекою на ділянках розведення сил і засобів.

Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ за підсумками чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій.

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Гайді Грау констатувала, що «сторони наразі не демонструють готовність до усунення зафіксованих порушень режиму припинення вогню».

Зокрема, сьогодні, 8 липня, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Росії обстріляли українських захисників.

Унаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав кульове поранення. Стан його здоров’я — задовільний.

Грау також представила двох нових координаторів робочих груп ТКГ:

Сільві-Аньєс Берману працюватиме в політичній робочій групі;

Шарлотта Реландер — у гуманітарній робочій групі.

Раніше повідомляли, що Тристоронню контактну групу покидають модератори від ОБСЄ Пʼєр Морель і Тоні Фріш.