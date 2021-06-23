У ТКГ змінилися два модератори ОБСЄ. Представник України бачить у цьому можливість позитивних зрушень

Тристоронню контактну групу з врегулювання конфлікту на Донбасі покинули двоє модераторів ОБСЄ — посли Тоні Фріш та Пʼєр Морель. Їх тепер замінять нові модератори.

Про це повідомив представник України в ТКГ Сергій Гармаш.

«Сьогоднішнє засідання ТКГ може стати переломним у Мінському процесі. А може і не стати, але слабкий шанс все ж є», — заявив він.

За словами Гармаша, Фріш та Морель, які були модераторами в ТКГ шість та сім років відповідно, лояльно ставилися до присутності в переговорному процесі бойовиків «ЛНР» та «ДНР».

«Фріш вчора на робочій групі побажав усього найкращого «громадянам Донбасу», але чомусь не згадав про громадян України», — пояснив він.