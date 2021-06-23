В ТКГ изменились два модератора ОБСЕ. Представитель Украины видит в этом возможность положительных сдвигов

Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе покинули двое модераторов ОБСЕ — послы Тони Фриш и Пьер Морель. Их теперь заменят новые модераторы.

Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш.

«Сегодняшнее заседание ТКГ может стать переломным в Минском процессе. А может и не стать, но слабый шанс все же есть», — заявил он.

По словам Гармаша, Фриш и Морель, которые были модераторами в ТКГ шесть и семь лет соответственно, лояльно относились к присутствию в переговорном процессе боевиков «ЛНР» и «ДНР».

«Фриш вчера на рабочей группе пожелал всего наилучшего «гражданам Донбасса», но почему-то не упомянул о гражданах Украины», — пояснил он.