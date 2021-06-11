Арестович: Россия отказалась отпустить четырех тяжелобольных украинцев, а в своем списке на обмен подала фейковых людей

Россия отказалась отдавать Украину четырех тяжелобольных пленных.
Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире ток-шоу «Право на власть».
«Кравчук выступил вчера с инициативой: давайте обменяем четырех тяжелобольных людей, они там в реанимации. Отказано», — рассказал он.
По словам Арестовича, украинская сторона в ТКГ подала список из примерно 90 человек — это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен во время выполнения боевых задач. Он также уточнил, что такой список, начиная с июля 2020 года, подают ежемесячно 19 числа.
В то же время, добавил Арестович, российская сторона в ТКГ подала фейковых людей в список на обмен пленными.
«Они подают практически 90 человек, а реально Служба безопасности установила 16. Они подают фейковых людей, лиц, которых не существует. Наши подтверждены все, у них 16 подтверждены. Это длинная история, почему не идет обмен? Потому что нас направляют на прямые переговоры с «ЛНР» и «ДНР», — отметил представитель делегации в ТКГ.
Арестович объяснил это тем, что «россияне приучены торговать головами», а научились этому в Сирии и Чечне. Он также сообщил, что в плену есть люди, которые не связаны с военным конфликтом.
«Статья, которую им предъявили «органы» самопровозглашенных республик, например, кража, разбой, неуплата алиментов. Поэтому столь сложно паритетно обменять», — отметил он.
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