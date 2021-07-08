ОБСЕ заявила об ухудшении ситуации на Донбассе и заменила модераторов в ТКГ

На протяжении последних двух недель на Донбассе наблюдается рост количества нарушений режима прекращения огня и ухудшилась ситуация с безопасностью на участках разведения сил и средств.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ по итогам очередной встречи Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.

Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау констатировала, что «стороны пока не демонстрируют готовности к устранению зафиксированных нарушений режима прекращения огня».

В частности, сегодня, 8 июля, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования России обстреляли украинских защитников.

В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Грау также представила двух новых координаторов рабочих групп ТКГ:

Сильви-Аньес Берману будет работать в политической рабочей группе;

Шарлотта Реландер — в гуманитарной рабочей группе.

Ранее сообщалось, что Трехстороннюю контактную группу покидают модераторы от ОБСЕ Пьер Морель и Тони Фриш.