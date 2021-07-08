У столиці демонтують памʼятник на честь дружби Києва та Москви

Київська міська рада підтримала демонтаж пам’ятного знаку на честь дружби міст Києва та Москви. Його встановили у 2001 році у сквері на вулиці Маршала Якубовського у Голосіївському районі.

Про це йдеться на сайті ради. Ініціатором цього стала партія «Голос».

Рішення підтримали 80 депутатів зі 120. Ліга пише, що проти проголосували представники партії «Опозиційна платформа — За життя», ще 16 утримались.

Тепер протягом 30 днів комунальне підприємство Голосіївського району має його демонтувати. Сам знак передадуть на зберігання до Голосіївської РДА — аби у майбутньому він став експонатом музею тоталітаризму.