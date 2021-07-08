В столице демонтируют памятник в честь дружбы Киева и Москвы

Киевский городской совет поддержал демонтаж памятного знака в честь дружбы городов Киева и Москвы. Его установили в 2001 году в сквере на улице Маршала Якубовского в Голосеевском районе.

Об этом говорится на сайте совета. Инициатором этого стала партия «Голос».

Решение поддержали 80 депутатов из 120. «Лига» пишет, что против проголосовали представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», еще 16 воздержались.

Теперь в течение 30 дней коммунальное предприятие Голосеевского района должно его демонтировать. Сам знак передадут на хранение в Голосеевскую РГА — чтобы в будущем он стал экспонатом музея тоталитаризма.