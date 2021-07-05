Во Львове студентки устроили танцы на мемориале Героев Небесной сотни. Полиция открыла дело

Во Львове несколько студенток устроили танцы с фейерверками на мемориале Героев Небесной сотни на улице Подвальной, из-за чего полиция открыла дело по статье об осквернении памятника (ч. 2 ст. 297 УК).

Как сообщает полиция области, правоохранители изучили видео из соцсети, которое девушки сняли во время празднования восемнадцатилетия своей подруги. Девушек ищут. Им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Письмо в полицию также направил Львовский городской совет, который уже планирует увеличение количества камер наблюдения вокруг мемориала. Сейчас там всего одна камера.

Руководитель «Муніципальної варти» Владимир Данилюк рассказал, что вечеринку студенток остановил охранник территории. Он увидел девушек спустя некоторое время, поэтому не смог предотвратить инцидент.