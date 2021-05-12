Суд вынес приговор львовскому студенту за осквернение памятника Бандере

Галицкий районный суд Львова вынес приговор студенту Владимиру Т. за осквернение памятника Степану Бандере в феврале этого года.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Суд дал студенту четыре года лишения свободы, но освободил его от наказания с испытательным сроком на два года. Парень признал свою вину и подписал соглашение с прокурором о признании виновности. В течении двух лет он должен будет отмечаться являться и сообщать об изменении места жительства, учебы и работы.

Следствие установило, что студент с другом получили по 1 тысяче гривен за вандализм. Осквернение памятника заказали — полиция нашла заказчика и против него ведется отдельное расследование.