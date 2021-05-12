Суд виніс вирок львівському студенту за осквернення памʼятника Бандері

Галицький районний суд Львова виніс вирок студенту Володимиру Т. за осквернення памʼятника Степану Бандері в лютому цього року.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Суд дав студенту чотири роки позбавлення волі, але звільнив його від покарання з випробувальним терміном на два роки. Хлопець визнав свою провину і підписав угоду з прокурором про визнання винуватості. Протягом двох років він повинен буде відзначатися і повідомляти про зміну місця проживання, навчання і роботи.

Слідство встановило, що студент з другом отримали по 1 тисячі гривень за вандалізм. Осквернення памʼятника замовили — поліція знайшла замовника і щодо нього ведеться окреме розслідування.