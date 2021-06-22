У Данії памʼятник Шевченку розфарбували в російський триколор

У Копенгагені невідомі осквернили памʼятник поету Тарасу Шевченку, розфарбувавши його в російський триколор.
Як повідомляє посольство України в Данії, імовірно, памʼятник розмалювали в ніч проти 21 червня, напередодні футбольного матчу Данія — Росія.
Посольство засудило акт вандалізму і вважає його провокацією, зазначивши, що характерні написи на постаменті відомі як елементи російської пропаганди.
«Цей ганебний випадок у черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної «громадянської» війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного українця в будь-якому куточку світу», — зазначили в посольстві.
Правоохоронцям надійшло звернення почати розслідування і покарати винних.
- У лютому у Львові на площі Кропивницького двоє студентів облили фарбою памʼятник Степану Бандері. Затримували студентів бійці спецпідрозділу поліції, а у травні суд виніс їм вирок.