У Данії памʼятник Шевченку розфарбували в російський триколор

У Копенгагені невідомі осквернили памʼятник поету Тарасу Шевченку, розфарбувавши його в російський триколор.

Як повідомляє посольство України в Данії, імовірно, памʼятник розмалювали в ніч проти 21 червня, напередодні футбольного матчу Данія — Росія.

Посольство засудило акт вандалізму і вважає його провокацією, зазначивши, що характерні написи на постаменті відомі як елементи російської пропаганди.

«Цей ганебний випадок у черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної «громадянської» війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного українця в будь-якому куточку світу», — зазначили в посольстві.

Правоохоронцям надійшло звернення почати розслідування і покарати винних.