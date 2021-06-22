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У Данії відмили розфарбований у російський триколор пам’ятник Шевченку. Посольство шукає свідків вандалізму

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
У Данії відмили розфарбований у російський триколор пам’ятник Шевченку. Посольство шукає свідків вандалізму

Посольство України в Данії

Пам’ятник українському письменнику Тарасу Шевченку у Копенгагені, який розмалювали у російський триколор, вже оперативно відмили.

Про це повідомило у своєму Facebook посольство України в Данії.

«Хочемо повідомити, що сплюндрований пам’ятник Тарасу Шевченку у Копенгагені вже очищено від кольорів прапора країни-агресора і ганебних слоганів російської пропаганди. Дякуємо комунальним службам та всім небайдужим за оперативну роботу», — зазначили там.

Водночас у посольстві висловили сподівання, що місцева поліція оперативно відреагує на інцидент і знайде винних у вандалізмі. Там також закликають свідків цієї події звернутися до правоохоронців або посольства.

  • Уранці 22 червня стало відомо, що у Копенгагені невідомі осквернили памʼятник поету Тарасу Шевченку, розфарбувавши його в російський триколор. Памʼятник розмалювали в ніч проти 21 червня, напередодні футбольного матчу Данія — Росія.