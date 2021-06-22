У Данії відмили розфарбований у російський триколор пам’ятник Шевченку. Посольство шукає свідків вандалізму

Пам’ятник українському письменнику Тарасу Шевченку у Копенгагені, який розмалювали у російський триколор, вже оперативно відмили.

Про це повідомило у своєму Facebook посольство України в Данії.

«Хочемо повідомити, що сплюндрований пам’ятник Тарасу Шевченку у Копенгагені вже очищено від кольорів прапора країни-агресора і ганебних слоганів російської пропаганди. Дякуємо комунальним службам та всім небайдужим за оперативну роботу», — зазначили там.

Водночас у посольстві висловили сподівання, що місцева поліція оперативно відреагує на інцидент і знайде винних у вандалізмі. Там також закликають свідків цієї події звернутися до правоохоронців або посольства.