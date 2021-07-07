Статки Безоса досягли рекордних $211 млрд

Статки найбагатшої людини світу Джеффа Безоса досягли рекордних $211 млрд. За добу вони зросли більш ніж на $8 млрд через зростання акцій заснованої ним компанії Amazon.

Про це повідомляє Bloomberg.

За підсумками фондових торгів 6 липня статки Безоса побили рекорд. Попередній належав Ілону Маску. У січні 2020 року статки голови Tesla і SpaceX оцінювалися у $210 млрд доларів. Зараз вони знизилися до $163,4 млрд.

За даними агентства, акції Amazon почали рости після новини про те, що Пентагон відмовився від контракту на створення хмарної інфраструктури зберігання даних на $10 млрд, який уклав з компанією Microsoft в 2019 році.

Цей контракт раніше через суд зупинив сам Безос. Він стверджував, що Microsoft перемогла в тендері, оскільки колишній президент США Дональд Трамп відчував до нього особисту неприязнь. Тепер Пентагон готовий укласти новий контракт вже з декількома компаніями.