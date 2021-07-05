Безос офіційно пішов з посади гендиректора Amazon

Ще у лютому Безос анонсував, що залишить посаду гендиректора компанії. Своє рішення американський підприємець пояснив бажанням приділяти більше уваги іншим проєктам, зокрема створеній ним аерокосмічній компанії Blue Origin.

Саме сьогодні компанії Amazon виповнюється 27 років з моменту її створення.

Amazon — це найбільша корпорація з продажу товарів і послуг через інтернет, заснована у 1994 році. Виручка Amazon у 2020 році становила 386,1 мільярда доларів (у 2019 було 280,5 мільярда доларів). Сам Безос — найбагатша людина у світі. За даними Forbes його статки сягають 196,2 мільярда доларів.