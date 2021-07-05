Безос официально ушел с должности гендиректора Amazon

Еще в феврале Безос анонсировал, что покинет пост гендиректора компании. Свое решение американский предприниматель объяснил желанием уделять больше внимания другим проектам, в частности созданной им аэрокосмической компании Blue Origin.

Именно сегодня компании Amazon исполняется 27 лет с момента ее создания.

Amazon — это крупнейшая корпорация по продаже товаров и услуг через интернет, основанная в 1994 году. Выручка Amazon в 2020 году составила 386,1 миллиарда долларов (в 2019 году было 280,5 миллиарда долларов). Сам Безос — самый богатый человек в мире. По данным Forbes его состояние достигает 196,2 миллиарда долларов.