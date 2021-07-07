Состояние Безоса достигло рекордных $211 млрд

Состояние самого богатого человека мира Джеффа Безоса достигло рекордных $211 млрд. За сутки оно выросло более чем на $8 млрд из-за роста акций основанной им компании Amazon.
Об этом сообщает Bloomberg.
По итогам фондовых торгов 6 июля состояние Безоса побило рекорд. Прежний принадлежал Илону Маску. В январе 2020 года состояние главы Tesla и SpaceX оценивалось в $210 млрд долларов. Сейчас оно снизилась до $163,4 млрд.
По данным агентства, акции Amazon начали расти после новости о том, что Пентагон отказался от контракта на создание облачной инфраструктуры хранения данных на $10 млрд, который заключил с компанией Microsoft в 2019 году.
Этот контракт ранее через суд остановил сам Безос. Он утверждал, что Microsoft победила в тендере, поскольку бывший президент США Дональд Трамп испытывал к нему личную неприязнь. Теперь Пентагон готов заключить новый контракт уже с несколькими компаниями.
- В начале июля Безос официально ушел с должности гендиректора Amazon.
- В начале июня Безос объявил о решении отправиться в космос, поскольку это было мечтой всей его жизни. Он отправится в суборбитальный полет на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard 20 июля этого года.
- Напарниками по полету станут брат Безоса Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк и неизвестный, который выкупил право отправиться в космос за 28 миллионов долларов на прошедшем аукционе.
- А вот британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля этого года — это девять дней раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос.