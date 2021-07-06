ТСК надішле запит СБУ з приводу того, чи була спецоперація щодо «вагнерівців». Також заслухають Порошенка

Тимчасова слідча комісія у Верховній Раді надішле СБУ запит з приводу того, чи дійсно була спецоперація із затримання найманців ПВК «Вагнера».
Про це пише «Радіо Свобода».
Нардепи на засіданні ТСК зазначили, що під час інтерв’ю президент Володимир Зеленський особисто визнав факт існування цієї спецоперації. Але очільниця комісії Мар’яна Безугла наполягала на запиті до СБУ.
До того ж ТСК вирішила заслухати нардепа та п’ятого президента Петра Порошенка на наступному засіданні, яке відбудеться 16 липня.
Сам Порошенко заявив, що готовий прийти на засідання разом із Зеленським і розповісти деталі цієї операції. Він також нагадав, що представники його політсили не беруть участі у роботі цієї ТСК, тому що вважають її «фейковою».
«Так само, як я, п’ятий президент, погоджуюсь прийти, так і шостий президент має прийти і дати свідчення: кому він дзвонив, що він сказав. Хто з його оточення здав операцію, яка б дозволила притягти не тільки 33 вбивць українців, а й Путіна і Росію до міжнародної відповідальності за агресію проти України. Отже, чекаємо рішення парламенту і засідання комісії», — зазначив Порошенко.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Потім про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Після цих публікацій голова ОП Андрій Єрмак заявив, що «історія вигадана від початку до кінця». Президент України, СБУ і Служба зовнішньої розвідки також стверджували, що жодної операції не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Натомість ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив підготовку спецоперації, наступного дня його викликали на допит до ДБР. Пʼятий президент Порошенко заявляв, що особисто санкціонував спецоперацію у 2018 році.
- Для розслідування можливого «зриву» спецоперації із затримання найманців «ПВК Вагнера» у Верховній Раді намагалися створити тимчасову слідчу комісію (ТСК), проте 19 травня нардепи провалили голосування. Але нардепи відразу ухвалили рішення про створення іншої ТСК, яку ініціювали представники фракції «Слуга народу». Вона розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу для нацбезпеки України.