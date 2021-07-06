ТСК надішле запит СБУ з приводу того, чи була спецоперація щодо «вагнерівців». Також заслухають Порошенка

Тимчасова слідча комісія у Верховній Раді надішле СБУ запит з приводу того, чи дійсно була спецоперація із затримання найманців ПВК «Вагнера».

Про це пише «Радіо Свобода».

Нардепи на засіданні ТСК зазначили, що під час інтерв’ю президент Володимир Зеленський особисто визнав факт існування цієї спецоперації. Але очільниця комісії Мар’яна Безугла наполягала на запиті до СБУ.

До того ж ТСК вирішила заслухати нардепа та п’ятого президента Петра Порошенка на наступному засіданні, яке відбудеться 16 липня.

Сам Порошенко заявив, що готовий прийти на засідання разом із Зеленським і розповісти деталі цієї операції. Він також нагадав, що представники його політсили не беруть участі у роботі цієї ТСК, тому що вважають її «фейковою».

«Так само, як я, п’ятий президент, погоджуюсь прийти, так і шостий президент має прийти і дати свідчення: кому він дзвонив, що він сказав. Хто з його оточення здав операцію, яка б дозволила притягти не тільки 33 вбивць українців, а й Путіна і Росію до міжнародної відповідальності за агресію проти України. Отже, чекаємо рішення парламенту і засідання комісії», — зазначив Порошенко.