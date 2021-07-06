ВСК направит запрос СБУ по поводу того, была ли спецоперация по «вагнеровцам». Также заслушают Порошенко

Временная следственная комиссия в Верховной Раде отправит СБУ запрос по поводу того, действительно ли была спецоперация по задержанию наемников «ЧВК Вагнера».
Об этом пишет «Радио Свобода».
Нардепы на заседании ВСК отметили, что во время интервью президент Владимир Зеленский лично признал факт существования этой спецоперации. Но руководительница комиссии Марьяна Безуглая настаивала на запросе в СБУ.
К тому же ВСК решила заслушать нардепа и пятого президента Петра Порошенко на следующем заседании, которое состоится 16 июля.
Сам Порошенко заявил, что готов прийти на заседание вместе с Зеленским и рассказать детали этой операции. Он также напомнил, что представители его политсилы не участвуют в работе этой ВСК, так как считают ее «фейковой».
«Так же, как я, пятый президент, согласен прийти, так и шестой президент должен прийти и дать показания: кому он звонил, что он сказал. Кто из его окружения сдал операцию, которая позволила бы привлечь не только 33 убийц украинцев, но и Путина и Россию к международной ответственности за агрессию против Украины. Итак, ждем решения парламента и заседание комиссии», — отметил Порошенко.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- После этих публикации глава ОП Андрей Ермак заявил, что «история выдумана от начала и до конца». Президент Украины, СБУ и Служба внешней разведки также утверждали, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил подготовку спецоперации, на следующий день его вызвали на допрос в ГБР. Пятый президент Порошенко заявлял, что лично санкционировал спецоперацию в 2018 году.
- Для расследования возможного «срыва» спецоперации по задержанию наемников «ЧВК Вагнера» в Верховной Раде пытались создать временную следственную комиссию (ВСК), но 19 мая нардепы провалили голосование. Однако нардепы сразу приняли решение о создании другой ВСК, которую инициировали представители фракции «Слуга народа». Она будет расследовать «противоправные действия украинских чиновников», которые представляли угрозу нацбезопасности Украины.