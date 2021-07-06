ВСК направит запрос СБУ по поводу того, была ли спецоперация по «вагнеровцам». Также заслушают Порошенко

Временная следственная комиссия в Верховной Раде отправит СБУ запрос по поводу того, действительно ли была спецоперация по задержанию наемников «ЧВК Вагнера».

Об этом пишет «Радио Свобода».

Нардепы на заседании ВСК отметили, что во время интервью президент Владимир Зеленский лично признал факт существования этой спецоперации. Но руководительница комиссии Марьяна Безуглая настаивала на запросе в СБУ.

К тому же ВСК решила заслушать нардепа и пятого президента Петра Порошенко на следующем заседании, которое состоится 16 июля.

Сам Порошенко заявил, что готов прийти на заседание вместе с Зеленским и рассказать детали этой операции. Он также напомнил, что представители его политсилы не участвуют в работе этой ВСК, так как считают ее «фейковой».

«Так же, как я, пятый президент, согласен прийти, так и шестой президент должен прийти и дать показания: кому он звонил, что он сказал. Кто из его окружения сдал операцию, которая позволила бы привлечь не только 33 убийц украинцев, но и Путина и Россию к международной ответственности за агрессию против Украины. Итак, ждем решения парламента и заседание комиссии», — отметил Порошенко.