Оппозиционные фракции пригрозили выйти из ВСК по «вагнеровцам», если власть будет «манипулировать» делом

Фракции «Европейская солидарность», «Батьківщина» и «Голос» угрожают выходом из состава временной следственной комиссии Верховной Рады, касающейся срыва операции по задержанию «вагнеровцев», если, по их словам, власти продолжат манипулировать делом.

Об этом сообщает пресс-служба «ЕС».

«На Банковой сейчас реальная паника, и они не знают, что делать после фактического признания Зеленским того, что он мог слить эту спецоперацию и еще порадовался тому, что она была сорвана», — отметил нардеп от «ЕС» Владимир Арьев.

Арьев, а также представитель «Голоса» Роман Костенко и «Батьківщини» Сергей Евтушок отметили, что работа парламентской временной следственной комиссии сейчас актуальна как никогда.

«Однако сегодня ВСК, которая уже создана для расследования действий высших должностных лиц, не включает в свою повестку дня вопрос «вагнеровцев» на первом месте. Хотя была достигнута договоренность, что комиссия должна начать работу именно по вопросу расследования ситуации вокруг «вагнеровцев». И с таким условием представители «Голоса», «Батьківщини» и «Европейской солидарности» заходят и принимают участие в работе этой комиссии», — рассказал Арьев.

По словам нардепа, сейчас эти договоренности могут быть сорваны. «И нам только на словах обещают, что это постановление будет проголосовано, а потом уже сама комиссия начнет свою работу именно по вопросу «вагнеровцев», — сообщил представитель «ЕС».

Нардеп Костенко отметил, что именно поэтому представители оппозиции настаивают на том, чтобы в постановлении было зафиксировано, что первым в повестке дня работы следственной комиссии будет вопрос срыва спецоперации по «вагнеровцам». «Иначе мы рассматриваем вопрос отзыва своих кандидатур на членство в этой комиссии из-за того, что договоренности, которые были достигнуты, срываются», — заявил Арьев.