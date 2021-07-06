«Укрзалізниця» перевірила 20 депо та заявила про масштабне розкрадання дизпалива. Поліція відкрила кримінальне провадження

«Укрзалізниця» спільно з Нацполіцією перевірили 20 депо компанії та виявили масштабне розкрадання дизельного пального і чорну бухгалтерію.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
В одному з локомотивних депо виявили 54,7 тонни надлишків дизельного пального, а також встановили, що дві тонни дизпалива не долили в локомотив. За цими фактами поліція відкрила кримінальне провадження.
Загалом перевірка встановила можливе розкрадання близько 140 тонн дизпалива, орієнтовна вартість якого становить майже 4 мільйони гривень.
«Ми не будемо толерувати факти розкрадання майна залізниці та дефіциту пально-мастильних матеріалів. Тому такі заходи будуть постійними. Також нам не по дорозі з працівниками, які замішані в таких оборудках, і керівниками, які причетні до крадіжок або не звертають на них увагу», — наголосив в. о. голови правління УЗ Іван Юрик.
Серед порушень виявили незаконне списання палива і розкрадання та неналежне зберігання мастила.
Після такого рейду керівництво УЗ розпочало перевірку локомотивних депо Південно-Західної, Донецької та Одеської залізниць і відсторонило від виконання посадових обов’язків причетних до розкрадання працівників.
- Раніше СБУ викрила компанію «Укрзалізниця» на купівлі матеріалів для ремонту пасажирських місць у вагонах, що не відповідають вимогам безпеки пасажирських перевезень, на 200 мільйонів гривень.
- 15 квітня Нацполіція прийшла з обшуками до «Укрзалізниці» через закупівлю масел і мастильних матеріалів у 2019—2021 роках за завищеними цінами. Розслідується розкрадання майже 145 мільйонів гривень на закупівлі неякісних матеріалів для УЗ і Міноборони.
- 8 квітня правоохоронці провели обшуки в «Укрзалізниці» через схеми незаконного ввезення в Україну з Росії понад 600 залізничних вагонів в обхід санкцій. Їх поставили на облік за підробленими документами, а в частини з них торік закінчився термін експлуатації.