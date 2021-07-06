«Укрзалізниця» проверила 20 депо и заявила о масштабном хищении дизтоплива. Полиция открыла уголовное производство

«Укрзалізниця» совместно с Нацполициею проверили 20 депо компании и выявила масштабное хищение дизельного топлива, а также черную бухгалтерию.

Об этом сообщает пресс-служба «УЗ».

В одном из локомотивных депо обнаружили 54,7 тонн излишков дизельного топлива, а также установили, что две тысячи килограмм дизтоплива не долили в докомотив. По этим фактам полиция открыла уголовное производство.

В общем проверка установила факт возможного хищения около 140 тонн дизтоплива, ориентировочная стоимость которого составляет около четырех миллионов гривен.

«Мы не будем терпеть факты хищения имущества железной дороги и дефицита горюче-смазочных материалов. Поэтому такие меры будут постоянными. Также нам не по пути с работниками, которые замешаны в таких сделках, и руководителями, причастными к кражам или не обращают на них внимание», — отметил и.о. главы правления «УЗ» Иван Юрик.

Среди нарушений выявили незаконное списание топлива, а также хищения и ненадлежащее хранение топлива.

После такого «рейда» руководство «УЗ» начало проверку локомотивных депо Юго-Западной, Донецкой и Одесской железных дорог и отстранило от исполнения должностных обязанностей лиц, причастных к хищению.