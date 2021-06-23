В «Укрзалізниці» раскрыли новую коррупционную схему: руководитель подразделения ежемесячно зарабатывал на взятках за продажу щебня до 1 млн гривен

Чиновник одного из филиалов компании «Укрзалізниця» требовал взятки от бизнесменов из строительной отрасли за продажу оптовых партий щебня только «нужным» клиентам. Ежемесячно его «прибыль» составляла примерно миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как отмечается, вымогателем является руководитель производственного подразделения филиала «Центр управления промышленностью», который занимается добычей и продажей щебня. Также организатор схемы привлек к ней посредника. Схема действовала почти полгода.