Нацполиция пришла с обысками в «Укрзалізницю» из-за закупки масел по завышенным ценам

Следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале «Центр обеспечения производства» компании «Укрзалізниця».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов в 2019—2021 годах по завышенным ценам.

В АО «Укрзалізниця» отмечают, что готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами и предоставят «все необходимые документы, предусмотренные законодательством».

Позже обыски прокомментировала и полиция. Там зявили, что следственные действия проводятся из-за выявленного хищения почти 145 млн грн на закупках некачественных горюче-смазочных материалов для «Укрзалізниці» и Минобороны.

Напомним, 8 апреля в АО «Укрзалізниця» тоже провели ряд обысков в Киеве и области в рамках досудебного расследования. Правоохранители разоблачили схему незаконного ввоза в Украину из России более 600 железнодорожных вагонов в обход санкций. Их поставили на учет по поддельным документам, а у части из них в прошлом году закончился срок эксплуатации.