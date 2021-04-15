Нацполиция пришла с обысками в «Укрзалізницю» из-за закупки масел по завышенным ценам

Следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале «Центр обеспечения производства» компании «Укрзалізниця».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов в 2019—2021 годах по завышенным ценам.
В АО «Укрзалізниця» отмечают, что готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами и предоставят «все необходимые документы, предусмотренные законодательством».
Позже обыски прокомментировала и полиция. Там зявили, что следственные действия проводятся из-за выявленного хищения почти 145 млн грн на закупках некачественных горюче-смазочных материалов для «Укрзалізниці» и Минобороны.
Напомним, 8 апреля в АО «Укрзалізниця» тоже провели ряд обысков в Киеве и области в рамках досудебного расследования. Правоохранители разоблачили схему незаконного ввоза в Украину из России более 600 железнодорожных вагонов в обход санкций. Их поставили на учет по поддельным документам, а у части из них в прошлом году закончился срок эксплуатации.
- 31 марта Кабмин утвердил финансовый план «Укрзалізниця» на 2021 год, который предусматривает доход в 93 миллиарда гривен с прибылью на уровне 3,6 млрд грн и налогами в бюджет на 24,7 млрд грн. План предусматривает обновление вагонов.