Нацполіція прийшла з обшуками в «Укрзалізницю» через закупівлю олив за завищеними цінами

Слідчі Національної поліції проводять обшуки у філії «Центр забезпечення виробництва» компанії «Укрзалізниця».

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Правохоронці розслідують можливі зловживання під час закупівлі олив і мастильних матеріалів у 2019—2021 роках за завищеними цінами.

В «Укрзалізниці» наголошують, що готові до співпраці з правоохоронними органами та нададуть «всі необхідні документи, передбачені законодавством».

Згодом обшуки прокоментували і в поліції. Там зявили, що слідчі дії проводяться через викрите розкрадання майже 145 млн грн на закупівлі неякісних паливно-мастильних матеріалів для «Укрзалізниці» та Міноборони.



Нагадаємо, 8 квітня в «Укрзалізниці» теж провели низку обшуків у Києві та області в рамках досудового розслідування. Правоохоронці викрили схему незаконного ввезення в Україну з Росії понад 600 залізничних вагонів в обхід санкцій. Їх поставили на облік за підробленими документами, а у частини з них торік закінчився термін експлуатації.