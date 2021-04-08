В Україні в обхід санкцій з Росії завезли більше 600 вагонів. В УЗ пройшли обшуки

Правоохоронці викрили схему незаконного ввезення в Україну з Росії понад 600 залізничних вагонів в обхід санкцій. Їх поставили на облік за підробленими документами, а у частини з них в минулому році закінчився термін експлуатації.

Про це повідомляє Нацполіція.

Схему «провернув» один із субʼєктів господарської діяльності, ймовірно, «Укрзалізниці».

У поліції заявили, що провели низку обшуків в Києві та Київській області, вилучивши документацію. Вранці голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань оцінки стану УЗ Юлія Гришина повідомляла, що в офіс «Укрзалізниці» з обшуками прийшли співробітники Держбюро розслідувань.

Деталей обшуку вона не уточнила, але зауважила, що слідча комісія заслухає доповідь голови правління УЗ Івана Юрика.

Зараз триває досудове розслідування за статтями про зловживання повноваженнями і службову підробку (ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 КК). Організаторам схеми загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років.