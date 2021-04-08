В Украину в обход санкций из России завезли более 600 вагонов. В УЗ прошли обыски

Правоохранители разоблачили схему незаконного ввоза в Украину из России более 600 железнодорожных вагонов в обход санкций. Их поставили на учет по поддельным документам, а у части из них в прошлом году истек срок эксплуатации.

Об этом сообщает Нацполиция.

Схему «провернул» один из субъектов хозяйственной деятельности, вероятно, «Укрзалізниці».

В полиции заявили, что провели ряд обысков в Киеве и Киевской области, изъяв документацию. Утром председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам оценки состояния УЗ Юлия Гришина сообщала, что в офис «Укрзалізниці» с обысками пришли сотрудники Госбюро расследований.

Деталей обыска она не уточнила, но отметила, что следственная комиссия заслушает доклад председателя правления УЗ Ивана Юрика.

Сейчас идет досудебное расследование по статьям о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК). Организаторам схемы грозит лишение свободы от 3 до 6 лет.