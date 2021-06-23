В «Укрзалізниці» викрили нову корупційну схему: керівник підрозділу щомісяця заробляв на хабарях за продаж щебеню до 1 млн гривень

Посадовець однієї з філій компанії «Укрзалізниця» вимагав хабарі від бізнесменів із будівельної галузі за продаж гуртових партій щебеню лише «потрібним» клієнтам. Щомісяця його «прибуток» становив приблизно мільйон гривень.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Як зазначається, здирником є керівник виробничого підрозділу філії «Центр управління промисловістю», яка займається видобутком і продажем щебеню. Також організатор оборудки залучив до неї посередника. Схема діяла майже пів року.