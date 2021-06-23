В «Укрзалізниці» викрили нову корупційну схему: керівник підрозділу щомісяця заробляв на хабарях за продаж щебеню до 1 млн гривень

Посадовець однієї з філій компанії «Укрзалізниця» вимагав хабарі від бізнесменів із будівельної галузі за продаж гуртових партій щебеню лише «потрібним» клієнтам. Щомісяця його «прибуток» становив приблизно мільйон гривень.
Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Як зазначається, здирником є керівник виробничого підрозділу філії «Центр управління промисловістю», яка займається видобутком і продажем щебеню. Також організатор оборудки залучив до неї посередника. Схема діяла майже пів року.
Під час передавання чергової частини хабаря у розмірі 87 500 гривень посередника затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення підозри організатору оборудки.
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