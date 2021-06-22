СБУ разоблачила аферу на «Укрзалізниці»: дельцы потратили 200 миллионов гривен на легковоспламеняющиеся материалы для ремонта в вагонах

Компанию «Укрзалізниця» уличили в покупке материалов для ремонта пассажирских мест в вагонах, которые не соответствуют требованиям безопасности пассажирских перевозок, на 200 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По предварительным данным досудебного расследования, сделку в 2016 году организовали представители гособщества и нескольких аффилированных коммерческих структур. Вместо продукции установленного стандарта победители тендера отгружали госпредприятию некачественные товары, в частности, из легковоспламеняющихся материалов.

Во время обысков дома и на месте работы участников схемы обнаружили техническую и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос о сообщении организаторам сделки подозрения и избрании меры пресечения.