«Укрзалізниця» сообщает об обысках на Киевском электровагоноремонтном заводе

Сотрудники Нацполиции пришли с обысками на Киевский электровагоноремонтный завод. Следственные действия проводят по ранее открытому уголовному производству в отношении должностных лиц завода.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

В компании отмечают, что способствуют проведению обысков. «Руководство «Укрзалізниці» создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании», — отметили в «Укрзалізниці».

В компании напомнили, что в начале 2021 года было открыто уголовное производство по фактам завладения средствами завода в особо крупных размерах в 2019 году, совершенное служащими этого предприятия по предварительному сговору со служащими ряда субъектов хозяйствования.

Больше деталей о обысках в компании не приводят.