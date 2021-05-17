«Укрзалізниця» сообщает об обысках на Киевском электровагоноремонтном заводе

Сотрудники Нацполиции пришли с обысками на Киевский электровагоноремонтный завод. Следственные действия проводят по ранее открытому уголовному производству в отношении должностных лиц завода.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».
В компании отмечают, что способствуют проведению обысков. «Руководство «Укрзалізниці» создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании», — отметили в «Укрзалізниці».
В компании напомнили, что в начале 2021 года было открыто уголовное производство по фактам завладения средствами завода в особо крупных размерах в 2019 году, совершенное служащими этого предприятия по предварительному сговору со служащими ряда субъектов хозяйствования.
Больше деталей о обысках в компании не приводят.
- Напомним, 8 апреля правоохранители провели обыски в компании «Укрзалізниця» из-за схемы незаконного ввоза в Украину из России более 600 железнодорожных вагонов в обход санкций. Их поставили на учет по поддельным документам, а у части из них в прошлом году истек срок эксплуатации.
- 15 апреля Нацполиция пришла с обысками в компанию «Укрзалізниця» из-за закупки масел и смазочных материалов в 2019—2021 годах по завышенным ценам. Расследуется хищение почти 145 миллионов гривен на закупках некачественных материалов для УЗ и Минобороны.