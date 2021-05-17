«Укрзалізниця» повідомляє про обшуки на Київському електровагоноремонтному заводі

Співробітники Нацполіції прийшли з обшуками на Київський електровагоноремонтний завод. Слідчі дії проводять за раніше відкритими кримінальними провадженнями щодо посадовців заводу.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
У компанії наголошують, що сприяють проведенню обшуків. «Керівництво «Укрзалізниці» створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії», — наголосили в компанії.
В «Укрзалізниці» нагадали, що на початку 2021 року було відкрито кримінальне провадження за фактами заволодіння коштами заводу в особливо великих розмірах у 2019 році, вчиненому службовцями цього підприємства за попередньою змовою зі службовцями низки суб’єктів господарювання.
Більше деталей щодо обшуків у компанії не наводять.
- Нагадаємо, 8 квітня правоохоронці провели обшуки в «Укрзалізниці» через схеми незаконного ввезення в Україну з Росії понад 600 залізничних вагонів в обхід санкцій. Їх поставили на облік за підробленими документами, а в частини з них торік закінчився термін експлуатації.
- 15 квітня Нацполіція прийшла з обшуками до «Укрзалізниці» через закупівлю масел і змащувальних матеріалів у 2019—2021 роках за завищеними цінами. Розслідується розкрадання майже 145 мільйонів гривень на закупівлі неякісних матеріалів для УЗ і Міноборони.